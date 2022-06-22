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Общество22 июня 2022 13:43

Роман Бусаргин анонсировал прямую линию с населением

Она состоится во вторник, 28 июня
Евгений Бадиков
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Роман Бусаргин анонсировал прямую линию с населением. Об этом стало известно на заседании координационного совета.

Сегодня, 22 июня, врио губернатора Саратовской области анонсировал проведение очередной прямой линией с населением региона во вторник, 28 июня.

— В ближайшие три дня муниципалитеты должны закрыть все неотработанные вопросы прошлой «прямой линии». Отдельно обращаюсь к главам. Если услышу от людей повторные жалобы, буду делать выводы о профпригодности ваших команд. Было достаточно времени, чтобы перестроиться, - рассказал врио главы региона.