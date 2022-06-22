Александр Нараевский рассказал в эфире радио «КП-Саратов» о возможности снижения в регионе транспортного налога для маломерных суден

Александр Нараевский

Транспортный налог для маломерных суден от ста «лошадей» в Саратовской области в два раза выше, чем в Самарской. И это только одна из множества несправедливостей, с которыми сталкиваются рыбаки и лодочники региона. Депутат областной думы Александр Нараевский рассказал 17 июня на радио «КП-Саратов» о своей борьбе за права любителей водного отдыха.

В Саратовской области норма вылова рыбы составляет пять килограммов, а в Волгоградской – 10. Транспортный налог, собираемый с владельцев маломерных суден в регионе, идёт на ремонт автомобильных дорог. В области нет ни одной речной заправки, а к воде невозможно подвезти лодку – оборудованных спусков также почти нет. Об этих и других проблемах говорили в передаче «Гость в студии».

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