Карта ограничения движения
Из-за «Розы Ветров» в Саратове перекроют улицы. Об этмо сообщает пресс-служба администрации города Саратова.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения областного праздника выпускников «Роза ветров - 2022» с 8 часов 25 июня до 2 часов 26 июня вводится временное ограничение остановки и стоянки, а также с 14 часов 25 июня до 2 часов 26 июня будет действовать ограничение движения по следующим улицам:
- ул. Московская на участке от ул. им. Чапаева В.И. до ул. Соборной;
- ул. им. Чапаева В.И. от ул. Московская до ул. Большая Казачья;
- ул. Вольская от ул. Челюскинцев до ул. им. Яблочкова П.Н.;
- ул. им. Горького А.М. от ул. им. Яблочкова П.Н. до ул. Московская;
- ул. им. Радищева А.Н. от ул. Челюскинцев до ул. Театральная площадь;
- ул. Киселева от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Чапаева В.И.;
- ул. Первомайская от ул. Соборная до ул. им. Радищева А.Н.;
- ул. Театральная площадь от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Горького А.М.;
- ул. Большая Казачья от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Чапаева В.И.
Для удобства подготовлена интерактивная карта с пометками.
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