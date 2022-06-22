Карта ограничения движения

Из-за «Розы Ветров» в Саратове перекроют улицы. Об этмо сообщает пресс-служба администрации города Саратова.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения областного праздника выпускников «Роза ветров - 2022» с 8 часов 25 июня до 2 часов 26 июня вводится временное ограничение остановки и стоянки, а также с 14 часов 25 июня до 2 часов 26 июня будет действовать ограничение движения по следующим улицам:

- ул. Московская на участке от ул. им. Чапаева В.И. до ул. Соборной;

- ул. им. Чапаева В.И. от ул. Московская до ул. Большая Казачья;

- ул. Вольская от ул. Челюскинцев до ул. им. Яблочкова П.Н.;

- ул. им. Горького А.М. от ул. им. Яблочкова П.Н. до ул. Московская;

- ул. им. Радищева А.Н. от ул. Челюскинцев до ул. Театральная площадь;

- ул. Киселева от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Чапаева В.И.;

- ул. Первомайская от ул. Соборная до ул. им. Радищева А.Н.;

- ул. Театральная площадь от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Горького А.М.;

- ул. Большая Казачья от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Чапаева В.И.

Для удобства подготовлена интерактивная карта с пометками.

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