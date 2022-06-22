Фонтан в Балашове. фото администрации

Поврежденный вандалом фонтан в Балашове отправлен на ремонт. Об этом сегодня, 22 июня, сообщила администрация района в своем Телеграм-канале.

- В связи с повреждениями, нанесенными вандалом, пешеходный фонтан в парке Куйбышева остановлен на ремонт. Когда его починят, мы сообщим, - пишут балашовские чиновники.

Автохулиган уже найден полицией. Напомним, ранее камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина на внедорожнике гоняет по пешеходной зоне в Балашове и разбивает фонтан в парке.

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