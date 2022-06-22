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Общество22 июня 2022 12:06

В Саратове обломившаяся ветка дерева перегородила дорогу

Источник:kp.ru
Фото очевидца

Фото очевидца

В Саратове обломившаяся ветка дерева перегородила дорогу. Об этом редакции «КП-Саратов» стало известно от очевидца.

Сегодня, 22 июня, на улице Чернышевского, напротив здания «Т Плюс» обломилась ветка дерева и перегородила одну из полос дорожного движения.

Очевидец заявил, что маршрутки объезжают преграду по тротуару, а о ситуации с движением троллейбусов неизвестно.

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