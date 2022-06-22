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Происшествия22 июня 2022 11:44

Возле торгового центра в Энгельсе перевернулась «Приора»

Наталия Калинина
Фото: Мой Энгельс

Фото: Мой Энгельс

Сегодня, 22 июня, возле торгового центра в Энгельсе перевернулась «Приора». Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы.

Как пишут в паблике «Мой Энгельс» ВКонтакте, авария сучилась возле ТРЦ «Облака» на улице Тельмана.

«Лада Приора» столкнулась с «Грантой» и перевернулась. По данным ГУ ГИБДД региона, обошлось без пострадавших.

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