Фото: Мой Энгельс
Сегодня, 22 июня, возле торгового центра в Энгельсе перевернулась «Приора». Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы.
Как пишут в паблике «Мой Энгельс» ВКонтакте, авария сучилась возле ТРЦ «Облака» на улице Тельмана.
«Лада Приора» столкнулась с «Грантой» и перевернулась. По данным ГУ ГИБДД региона, обошлось без пострадавших.
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