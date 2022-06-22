Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» списал пени 14 тысячам клиентов

«ЭнергосбыТ Плюс» завершил акцию «Весна – тают пени», в которой приняли участие более 14 тысяч клиентов компании в Саратове, Энгельсе и Балакове. Они оплатили свои долги за отопление и горячую воду в размере почти 146 млн рублей. Приятным бонусом для всех участников стало списание пеней на общую сумму около 4,7 млн рублей.

К акции приглашались все физические лица, которые находятся на прямых расчетах с энергокомпанией. Энергетики предоставили жителям трех городов возможность обнулить штрафные санкции, которые, в соответствии с законодательством РФ, были начислены им за несоблюдение сроков оплаты квитанций, при условии полной оплаты задолженности.

- Для тысяч наших клиентов акция стала эффективным способом избавиться от последствий неплатежей. У многих из них размер пени был сопоставим с суммой основной задолженности, а у кого-то и вовсе ее превосходил. Мы идем навстречу людям, у которых сложились непростые жизненные ситуации, и помогаем сберечь их средства и время. Это особенно важно для планирования летних отпусков, – считает директор Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Игорь Лодянов.

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