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Происшествия22 июня 2022 11:16

Два человека погибли в результате ДТП в Вольске

Пассажиру было шестнадцать лет
Евгений Бадиков
Фото: ЧП Саратов

Фото: ЧП Саратов

Два человека погибли в результате ДТП в Вольске. Об этом сообщает госавтоинспекция.

По предварительным данным сегодня, 22 июня, в 12:35 в Вольске произошло ДТП.

Сообщается, что рядом с домом №262 по улице 31-летний водитель «Лады Гранты» врезался в дерево. В результате автокатастрофы водитель скончался, 16-летний пассажир был госпитализирован и скончался уже в больнице.

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