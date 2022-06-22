Фото: ЧП Саратов

Два человека погибли в результате ДТП в Вольске. Об этом сообщает госавтоинспекция.

По предварительным данным сегодня, 22 июня, в 12:35 в Вольске произошло ДТП.

Сообщается, что рядом с домом №262 по улице 31-летний водитель «Лады Гранты» врезался в дерево. В результате автокатастрофы водитель скончался, 16-летний пассажир был госпитализирован и скончался уже в больнице.

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