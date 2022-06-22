Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 22 июня, в Саратове 90-й автобус столкнулся с иномаркой. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 10.30 по адресу улица Усть-Курдюмская, 25. Автомобиль Hyundai, за рулем которого находился 44-летний мужчина, врезался в автобус, следовавший по маршруту № 90. За рулем общественного транспорта был 45-летний мужчина.

Водитель иномарки госпитализирован.

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