Фрунзенский районный суд

За нападение на полицейского саратовец отправится на полтора года в колонию. Об этом сообщает прокуратура области.

По данным ведомства, в апреле житель Саратова ударил полицейского ногой в живот, после чего оскорбил сотрудника нецензурной бранью, «унизив его честь и человеческое достоинство, подрывая авторитет последнего, как представителя власти».

Подсудимый ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.

Рецидивисту назначено наказание в виде полутора лет колонии строгого режима.

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