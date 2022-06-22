Фрунзенский районный суд
За нападение на полицейского саратовец отправится на полтора года в колонию. Об этом сообщает прокуратура области.
По данным ведомства, в апреле житель Саратова ударил полицейского ногой в живот, после чего оскорбил сотрудника нецензурной бранью, «унизив его честь и человеческое достоинство, подрывая авторитет последнего, как представителя власти».
Подсудимый ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.
Рецидивисту назначено наказание в виде полутора лет колонии строгого режима.
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