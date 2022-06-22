В Гагаринском отделе ЗАГС зарегистрировали первый брак

В Гагаринском отделе ЗАГС в Саратове зарегистрировали первый брак, об этом сообщает пресс-служба регионального управления.
В брак вступили Дамир и Анара. Они стали первой парой, получившей свидетельство о регистрации с новыми реквизитами.
Гагаринский отдел ЗАГС является приемником отдела ЗАГС по Саратовскому району. Все его контактные данные и график работы остались прежними.
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