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Общество22 июня 2022 10:55

В Гагаринском отделе ЗАГС зарегистрировали первый брак

Наталия Калинина

В Гагаринском отделе ЗАГС в Саратове зарегистрировали первый брак, об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

В брак вступили Дамир и Анара. Они стали первой парой, получившей свидетельство о регистрации с новыми реквизитами.

Гагаринский отдел ЗАГС является приемником отдела ЗАГС по Саратовскому району. Все его контактные данные и график работы остались прежними.

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