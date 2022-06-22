В Саратове объявили подвоз воды на 23 июня

На завтра, 23 июня, в связи с массовым отключением в Саратове объявлен подвоз воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

В Ленинском районе проводятся плановые работы на водопроводных коммуникациях. В связи с ними будет организован подвоз воды по следующему графику:

09.00 – 09.30 - ул. Гвардейская, 7а;

09.45 – 10.15 - пр. 50 лет Октября, 11;

12.30 – 13.15 - пр. 50 лет Октября, 74;

10.25 – 11.00 - ул. Наумовская, 11;

11.15 – 12.15 - ул. Наумовская, 21/29;

14.15 – 15.15 - ул. Цветочная, 26/32;

15.30 – 16.45 - ул. Навашина, 34;

18.15 – 19.00 - ул. Навашина, 3;

17.00 – 18.00 - ул. Артиллерийская, 2;

19.15 – 20.00 - ул. Жуковского, 20

Подвоз воды осуществляется по заявкам районных администраций.

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