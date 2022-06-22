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Общество22 июня 2022 10:11

Депутаты Саратовской городской думы рассказали о своей работе и ситуации с ЖКХ

Программа «Гость в студии» вышла в эфире радио «КП-Саратов»
Дарья Васенина
Дарья Васенина
Радио «КП-Саратов»

Радио «КП-Саратов»

Ситуация с ЖКХ в Саратове, как, к сожалению, слишком хорошо известно местным жителям, оставляет желать лучшего. Постоянные порывы, отключения, аварии. Все это 8 июня обсудили в эфире радио «КП-Саратов» с депутатами городской думы Сергеем Литяком и Никитой Григорьевским.

Парламентарии подробно рассказали о самых интересных аспектах своей работы, о том, как ведётся работа с гражданами, и какие проблемы чаще всего волнуют саратовцев.

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