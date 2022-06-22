Дача Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Минимальное обустройство дачи обойдется саратовцу в 55,5 тысяч рублей. Таковы данные аналитиков, полученные аналитиками портала «Авито».

Базовый набор мебели и техники для загородного дома в среднем по России обойдется в 73 060 рублей, а в Саратове в 55 540 рублей.

Самой популярной мебелью оказались столы и стулья. В Саратове средняя стоимость этих товаров составила 4 170 рублей и 7 010 рублей соответственно. Также известно, что жители Саратова покупали холодильники в среднем за 5 520 рублей, а телевизор в среднем в 7 400 рублей.

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