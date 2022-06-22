Фото: Архив КП

За полгода рацион саратовцев подорожал на 10 процентов. Об этом стало известно из исследования аналитиков некоммерческого проекта «Котлета с пюрешкой», сообщает «Российская газета».

Аналитики обошли магазины федеральных и местных ритейлеров и записали цены на три десятка базовых продуктов, выбирая самые дешевые варианты в самой маленькой фасовке (не пересчитывая цену на килограмм).

Продуктовую корзину составляли, ориентируясь на типовое меню - дома, три приема пищи в день. Завтрак - овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и пол-апельсина. Обед - салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай и хлеб. Ужин - салат «Оливье», макароны с поджаркой из курицы, чай и хлеб.

Самый дешевый домашний рацион подобрали в Твери (340 рублей в сутки). На втором месте Саратов, на третьем Киров - там хватит 360 рублей. На другом полюсе рейтинга Якутск, суточный набор продуктов стоит здесь 631 рубль.

В Москве стоимость суточного рациона немного недотягивает до 400 рублей, прибавка за год составила 15 процентов, что составляет средний показатель по стране. В Саратове прибавка равна 10 процентам.

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