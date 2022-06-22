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Общество22 июня 2022 8:23

В Саратове благоустроили родник «Поющий»

Открытие состоится завтра, 23 июня
Наталия Калинина

В районе 10-й Дачной в Ленинском районе Саратова благоустроили родник «Поющий». Соответствующее поручение выдал Роман Бусаргин и при поддержке регионального минприроды.

Обычно родник приводят в порядок студенты Саратовской консерватории. Каждую весну и осень они убирают территорию от мусора, красят фасад и проводят другие работы. Однако в этом году были отремонтированы бетонные плиты родника. Там обновили штукатурку и окрасили кирпичную кладку, установил информационную табличку о составе воды.

Открытие родника запланировано на 23 июня в 12.00.

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