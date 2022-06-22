Фото: Архив КП

В Саратове оштрафовали 82 водителя за парковку на газонах. Об этом сообщает администрация города Саратова.

Вчера, 21 июня, в администрации города рассмотрели 211 административных дел, все понесли наказания в виде штрафов. 82 водителей оштрафовали за парковку на газонах. В числе прочих административных дел, рассматривались незаконная торговля, нарушение сроков земляных работ и расклейка объявлений в неположенных местах.

Общая сумма штрафов по всем делам превысила 400 тысяч рублей.

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