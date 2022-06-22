Момент ЧП

Вандал из Балашова устроил гонки на внедорожнике по фонтану. Об этом возмутительном случае рассказала сегодня, 22 июня, администрация Балашовского района.

- Мы очень любим наш город Балашов и стараемся делать для него все, что в наших силах. И когда происходят подобные вещи, опускаются руки, - пишет глава района Павел Петраков.

В 00:23 в парке имени Куйбышева водитель черного внедорожника нарушил правила и пролетел по дорожкам и пешеходному фонтану, который от этого получил повреждения.

Всех, кто что-то знает об инциденте, просят сообщить в районный Комитет по ЖКХ по телефонам (84545) 41957, 41841, 46502 или в полицию.

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