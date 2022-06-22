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Происшествия22 июня 2022 8:13

Вандал из Балашова устроил гонки на внедорожнике по фонтану

Глава района просит наказать нарушителя
Наталия Калинина
Момент ЧП

Момент ЧП

Вандал из Балашова устроил гонки на внедорожнике по фонтану. Об этом возмутительном случае рассказала сегодня, 22 июня, администрация Балашовского района.

- Мы очень любим наш город Балашов и стараемся делать для него все, что в наших силах. И когда происходят подобные вещи, опускаются руки, - пишет глава района Павел Петраков.

В 00:23 в парке имени Куйбышева водитель черного внедорожника нарушил правила и пролетел по дорожкам и пешеходному фонтану, который от этого получил повреждения.

Всех, кто что-то знает об инциденте, просят сообщить в районный Комитет по ЖКХ по телефонам (84545) 41957, 41841, 46502 или в полицию.

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