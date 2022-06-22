"Тантал" в Саратове

Сегодня, 22 июня, на заброшенном заводе «Тантал» в Саратове случился пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Возгорание случилось в 10:35 на территории бывшего завода «Тантал», по адресу проспект 50 лет Октября, 110а. На площади 10 квадратных метров горел мусор. Очаг располагался на третьем этаже четырехэтажного заброшенного здания.

Первоначально пожар посчитали опасным и отправили 10 экипажей по повышенному номеру вызова. Однако с места был дан отбой повышенному номеру. В 11:14 очаг был уже потушен.

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