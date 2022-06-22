Сегодня, 22 июня, в Саратове прекратили движение два троллейбусных маршрута, о чем сообщает группа СГЭТ ВКонтакте.

С вечера 21 июня стоят троллейбусы маршрутов № 2а и 4. Движение прервано из-за проведения аварийно-вскрышных работ ООО «КВС» на улице Чернышевского.

Когда движение восстановят – не сообщается.

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