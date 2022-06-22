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Происшествия22 июня 2022 7:47

Замначальника саратовского СИЗО задержан за коррупцию

Мужчина обещал улучшить условия отбывания наказания за 160 тысяч рублей
Евгений Бадиков
Кадр с видео УФСБ

Кадр с видео УФСБ

Замначальника саратовского СИЗО задержан за коррупцию. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, в мае 2022 года мужчина находился в должности врио начальника одного из СИЗО региона. Некий гражданин передал мужчине 160 тысяч рублей в качестве взятки, в обмен на которую он просил посодействовать в улучшении условий отбывания наказания для своей сестры.

Факт взятки стал известен сотрудникам УФСБ по Саратовской области и отдела собственной безопасности УФСИН.

Возбуждено уголовное дело.

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