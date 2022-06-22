Сегодня, 22 июня, в двух районах Саратова холодную воду отключили до 20:00, о чем сообщает ООО «КВС».

На Техстекло идет ремонт на городском водопроводе по адресу 1-я Прокатная, 23/4. На время него прекращена подача холодной воды для абонентов по адресам 1-я Прокатная, 19, 21, 25, 25а, 23/7, 23/4, 23/1, 23/8.

В Кировском районе повреждена труба возле дома по адресу Гоголя, 88. На время ремонта прекращена подача холодной воды абонентам в границах улиц: Рахова - Зарубина - Чапаева - Гоголя.

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