Более трёх тысяч человек завершили бесплатное переобучение в РАНХиГС по проекту «Содействие занятости»

ПИУ РАНХиГС

В Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) поступило около 19 тысяч заявок от граждан, желающих сменить род деятельности или улучшить профессиональные навыки, чтобы сохранить работу. Более 3 тысяч соискателей уже завершили обучение по программам Президентской академии и её партнерских образовательных организаций.

Самыми активными участниками проекта остаются женщины с детьми (от них поступило более трети заявок) и граждане 50+. Наиболее востребованы программы, обучающие специалистов в области юриспруденции, государственного и муниципального управления, финансов, а также курсы, направленные на повышение цифровых компетенций.

— Огромное спасибо нашим преподавателям за подробные объяснения материала и ответы на все интересующие вопросы. За совсем короткий промежуток времени мы получили профессию, которая поможет реализовать желание работать удалённо, – поделилась Оксана Токарева из Саратова, прошедшая обучение по программе повышения квалификации «Таргетинг: с нуля до первой прибыли».

— Преподаватели — профессионалы своего дела. Информация на занятиях очень подробная, подаётся в доступной форме. И организовано всё очень удобно и доступно — от момента зачисления до окончания обучения, – отметила Яна Попова из Барнаула, завершившая обучение на курсе «Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В июне РАНХиГС ведёт набор на программы «Практический маркетинг», «Экономика медицинской деятельности», «Управление рисками», «Pre-MBA» и другим. Всего в рамках госпроекта Президентская академия предлагает более тысячи бесплатных курсов дополнительного образования для профессионального переобучения и повышения квалификации по наиболее востребованным специальностям для жителей всей России.

Участие в федеральном проекте доступно гражданам предпенсионного возраста; безработным; сотрудникам, находящимся под риском увольнения; выпускникам, которые ищут работу более 4 месяцев после завершения учебы; отслужившим в армии по призыву; гражданам до 35 лет, не имеющим среднего профессионального и высшего образования; женщинам в декретном отпуске, а также безработным женщинам, имеющим детей до 7 лет.

РАНХиГС является одним из трёх операторов федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Согласно данным Счетной палаты РФ, совокупно в 2021 году около 195 тысяч человек успешно завершили обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости», более 145 тысяч из них смогли найти работу и приступить к трудовой деятельности.

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина выступает региональной площадкой РАНХиГС по реализации проекта.

— На сегодняшний день обучение в рамках проекта "Демография" успешно завершили 90 слушателей. По-прежнему большую часть обучающихся составляют мамы в декрете. Студенты выпускных вузов — на втором месте. В этом году проект предоставил возможность сразу нескольким категориям граждан в возрасте до 35 лет повысить свою квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Ценно то, что наша молодёжь не упускает шанса освоить дополнительные, востребованные на рынке труда компетенции параллельно с получением образования по основной специальности. Наибольшей популярностью у молодёжи пользуются программы профессиональной переподготовки "Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг", "Проектный менеджмент", "Предпринимательство". Ведётся приём заявок на программы "Основы права", "Закупка товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц", "Банковское дело", – отметила директор Центра дополнительного образования Института Елена Данилкявичене.

Для получения возможности пройти обучение в рамках проекта необходимо авторизоваться на портале «Работа в России» с помощью учётной записи ЕСИА (Госуслуги) по ссылке. А получить консультацию специалистов Центра дополнительного образования ПИУ РАНХиГС по вопросам обучения можно, обратившись по номерам телефонов: (8452) 65-37-64; (8452) 65-37-60.

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