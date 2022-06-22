На Воскресенском кладбище возложили цветы к братской могиле

Возложение венка

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби на Воскресенском кладбище в Саратове возложили цветы к монументу возле братской могилы. Память павших воинов почтили минутой молчания.

- 22 июня 1941 года - дата, изменившая мировую историю. Память о тех жутких событиях навсегда останется в наших сердцах. Трагедия Великой Отечественной войны сплотила народ, который в едином порыве встал на защиту своей Родины. Благодаря героизму и стойкости советских мужчин и женщин мир был спасен от заразы фашизма.

Мы будет вечно помнить о подвиге народа, сохранившего мир и свободу страны. Низкий поклон и слова искренней благодарности победителям! – заявил Роман Бусаргин.

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