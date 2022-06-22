В Школу молодых управленцев Саратовской области зачислены 100 кандидатов

Торжественная церемония 22.06.2022

Сегодня, 22 июня, в правительстве Саратовской области состоялось торжественное объявление кандидатов, зачисленных в «Школу молодых управленцев-2022».

100 признанных самыми перспективными кандидатов были одобрены и зачислены в школу молодых управленцев Саратовской области. В своем напутственном слове Роман Бусрагин вспомнил китайскую мудрость.

- Сейчас огромный запрос на патриотов, полезных малой Родине и России. В китайском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов: «проблема» и «возможность». Всегда нужно помнить о том, что даже самые тяжелые времена – это шанс стать лучше, пережив все испытания, - рассказал врио главы региона, а также отметил, что правительство готово оказать любую необходимую поддержку ученикам школы.

«Школа молодых управленцев-2022» - это проект, созданный в целях формирования резерва талантливой молодежи, обладающей личностно-деловыми качествами и творческим потенциалом для работы руководителя.

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