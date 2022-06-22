Маршрутное такси в Саратове

В Саратове подорожал проезд еще на 11 маршрутах .

С сегодняшнего дня, 22 июня, в Саратове должна увеличиться стоимость проезда на одиннадцати автобусных маршрутах.

Согласно графику, опубликованному мэрией в феврале, на очереди к подорожанию маршрутные такси №№16, 95, 57, 55, 45, 31, 8, 13, 42, 90 и 93.

Стоимость проезда составит 28 рублей.

Автобусные маршруты работают по нерегулируемым тарифам: перевозчики повышают их самостоятельно, просто уведомляя администрацию за 180 дней.

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