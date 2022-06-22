В Энгельсском районе пенсионер на «Оке» сбил женщину

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 21 июня, в Энгельсском районе «Ока» сбила женщину, о чем сообщает Госавтоинспекция по Саратовской области.

Авария была зафиксирована в 8:30 на 396 километре трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. 85-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-111130 сбил 70-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение.

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