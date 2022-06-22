В Саратовской области еще 61 человек заразился коронавирусом за сутки

На сегодня, 22 июня, в Саратовской области еще 61 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе обнаружено уже 254 400 заболевших.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 1;

- 7-14 лет — 1;

- 15-29 лет — 9;

- 30-49 лет — 19;

- 50-64 лет — 14;

- 65 и старше — 17.

С пневмонией поступили 23 человека, с признаками ОРВИ — 37, один переносит заболевание с бессимптомным течением.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.