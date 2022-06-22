В Саратовской области еще 61 человек заразился коронавирусом за сутки

На сегодня, 22 июня, в Саратовской области еще 61 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе обнаружено уже 254 400 заболевших.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 1;
- 7-14 лет — 1;
- 15-29 лет — 9;
- 30-49 лет — 19;
- 50-64 лет — 14;
- 65 и старше — 17.
С пневмонией поступили 23 человека, с признаками ОРВИ — 37, один переносит заболевание с бессимптомным течением.
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