СУ СКР

В Саратове УФСБ задержали посредника по громкому делу о взятке. Об этом информирует пресс-служба СУ СК.

Как сообщалось ранее, 17 декабря 2021 года замглавы администрации района Саратовской области получил от директора одной из коммерческих организаций через посредника 250 тысяч рублей за «помощь» при заключении договоров на разработку проектно-сметной документации по объекту учреждения здравоохранения.

Посредником в передаче незаконного вознаграждения оказался 43-летний мужчина. Ему предъявили обвинение в посредничество во взяточничестве, совершенном в крупном размере. Посредник признал вину и в содеянном раскаялся.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.