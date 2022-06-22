Двое автомобилистов из Саратовской области «встретились» с деревьями за сутки

ДТП - Перелюбский район

Двое автомобилистов из Саратовской области «встретились» с деревьями этой ночью, о чем информирует региональная Госавтоинспекция.

В Перелюбском районе в 23:10 вчера, 21 июня, произошла авария на трассе Озинки – Перелюб, со стороны села Перелюб. 48-летний мужчина на Toyota Carina слетел в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и его 31-летний пассажир попали в больницу.

В Вольске случилась авария в 6:20 сегодня, 22 июня, по адресу Революционная, 43. 25-летний водитель ВАЗ-2109 врезался в дерево. В результате ДТП он и пассажир 52-летний пассажир были госпитализированы.

ДТП - Перелюбский район

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