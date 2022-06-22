Стела в Заводском районе

В Саратове установили 30-метровую стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщил глава города Михаил Исаев.

Вчера, 21 июня, в Саратове установили 30-метровую стелу «Город трудовой доблести». Строители собирают опоры, устанавливают бронзовые панно и проводят электричество. Идут работы по благоустройству, сквер приводят в порядок перед открытием монумента.

— Макет мемориала был изготовлен индивидуально для нашего города и отражает вклад саратовцев в Победу в Великой Отечественной войне, их трудовой подвиг, - отметил Исаев.

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