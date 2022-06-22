В Балаково младенец выпал из коляски в троллейбусе и попал в больницу

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 21 июня, новорожденный мальчик пострадал в ДТП в Балаково, о чем информирует Госавтоинспекция по Саратовской области.

Инцидент произошел в 16:30 возле дома № 110/1 по улице Минская. В троллейбусе на маршруте № 5, произошло падение ребенка. Младенец находился в коляске и выпал. Он доставлен в медицинское учреждение.

За рулем троллейбуса в этот момент находился 44-летний водитель.

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