В день памяти и скорби десять тысяч свечей зажглись на Соколовой горе

Активисты зажигают свечи
В ночь с 21 на 22 июня прошла международная акция «Огненные картины войны», посвященная дню начала Великой Отечественной войны.
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и волонтеры общественного движения «Волонтеры Победы» из девяти тысяч свечей создали картину. Она посвящена всем матерям, провожавшим своих сыновей на фронт.
Организаторами акции стали партия «Единая Россия, «Молодая Гвардия» и «Волонтеры Победы».
Эскиз картины нарисовал художник Дмитрий Жумаев.
Картина из 9 тысяч свечей
Зажжение свечей началось в 2:00 22 июня. 70 волонтеров зажгли «Огненную картину войны» и почтили память всех героев Великой Отечественной войны.
— Очень важно, что такие мероприятия объединяют большое количество молодежи, активистов разных организаций. Подобная акция в области проводится уже в 6 раз. Молодежь помнит, какой ценой отстояли наши деды и прадеды свободу Отечества и понимает, что защита Родины – это священный долг каждого гражданина нашей страны, - отметил руководитель городского отделения «Молодой Гвардии» Данила Жулидов.
Сегодня День Памяти и Скорби. В этот день вспоминают погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной Войне.
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