В ДТП возле «Гагарина» пострадали два парня

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 21 июня, в Гагаринском районе Саратова произошло ДТП с двумя пострадавшими, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария была зафиксирована в 15:10 в километре от аэропорта «Гагарин» в сторону поселка Сабуровка. Автомобиль Nissan под управлением 55-летнего водителя столкнулась с Hyundai с 20-летним водителем.
В результате ДТП пострадали водитель Hyundai и его 18-летний пассажир, они доставлены в медицинское учреждение.
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