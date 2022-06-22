В ДТП возле «Гагарина» пострадали два парня

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 21 июня, в Гагаринском районе Саратова произошло ДТП с двумя пострадавшими, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 15:10 в километре от аэропорта «Гагарин» в сторону поселка Сабуровка. Автомобиль Nissan под управлением 55-летнего водителя столкнулась с Hyundai с 20-летним водителем.

В результате ДТП пострадали водитель Hyundai и его 18-летний пассажир, они доставлены в медицинское учреждение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.