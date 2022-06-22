Фото: Евгений Бадиков

В среду в Саратовской области будет жарко и возможны грозы. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Сегодня, 22 июня, в Саратове температура воздуха колеблется от +18+20 градусов с утра до +32 градусов в разгар дня. Обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, после обеда возможен грозовой дождь. Ветер дует южный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/c, в грозу до 18 м/с.

В Саратовской области установится переменная облачность, местами будет идти кратковременный дождь, гроза. Дует южный ветер со скоростью 5-10 м/c с порывами до 18 м/c при грозе. Температура воздуха утром +15+20 градусов, а днем нагреется до +30+35 градусов.

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