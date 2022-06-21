Запрещающий знак

Четверо саратовцев оштрафованы за купание в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня, 21 июня, в Саратове четверо горожан были оштрафованы за купание в неположенных местах во время рейда, проводимого мэрии.

За данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей. За купание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - от 1000 до 3000 рублей.

Сотрудники управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций и представители районных администраций, полиции и городской службы спасения прошли по береговой линии Волги в сторону села Пристанное и поселка Увек, чтобы выявить нарушителей.

— С начала купального сезона проведено 32 рейда, составлено 8 протоколов. Наша основная задача – профилактика и уменьшение числа правонарушений, а соответственно и несчастных случаев. К сожалению, необъективная оценка своих сил, незнание рельефа дна и подводных течений могут привести к трагическим последствиям, поэтому жителям нужно быть максимально осторожными и внимательными, - рассказал и.о. начальника управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций Сергей Егунов.

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