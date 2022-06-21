В Парке Победы прошла акция «Выпускники 2022 года - выпускникам рокового 1941 года»

Возложение цветов

В Парке Победы в Саратове прошла патриотическая акция «Выпускники 2022 года - выпускникам рокового 1941 года». На площади у Вечного огня собралось порядка 1500 человек.

С патриотическими театрализованными представлениями выступили ансамбли молодежи. Перед выпускниками выступил ветеран Великой Отечественной войны Юрий Баранов, который в 1943 году добровольно пошел служить юнгой в военно-морской флот и дошел до Берлина.

Выпускники по традиции поклялись трудиться на благо Родины и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. После этого к Вечному огню возложили цветы.

Выступление ветерана

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