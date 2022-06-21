Фото: википедия

В Саратове «Победу» вернут государству. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии города.

Сегодня Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение о возврате в государственную собственность здания кинотеатра «Победа».

Теперь Росимущество имеет законные основания передать объект культуры в пользование муниципалитету для использования его по назначению.

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