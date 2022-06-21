Игорь Комаров отметил успехи юных театралов: саратовской театральной школе позавидует любая столичная

Фото: пресс-служба правительства Саратовской области

Игорь Комаров отметил саратовских юных театралов: саратовской театральной школе позавидует любая столичная.

Сегодня полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и глава региона Роман Бусаргин встретились с ребятами из детской студии «Театралика» - победителями окружного конкурса «Театральное Приволжье». Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Встреча прошла в Центре поддержки одаренных детей Саратовской области.

Коллектив студии «Театралика» занял первое место в окружном творческом конкурсе со спектаклем «Черная курица».

— Саратовской театральной школе позавидует любая столичная. Спасибо руководителю студии, вы воспитали несколько поколений талантливых ребят. В спектакле-победителе конкурса выбрали очень необычную манеру постановки, много пластики, много движений. Конкурс «Театральное Приволжье» очень значим для нас, к нему растет интерес, он помогает развиваться и реализовывать себя. Успехов вам!, — отметил Игорь Комаров.

Роман Бусаргин рассказал о планах по поддержке одаренных детей Саратовской области:

— Мы планируем передать школы искусств области на региональный уровень. Это позволит активнее выявлять одаренных, талантливых детей, сопровождать их. Любой ребенок даже из самых отдаленных районов области будет охвачен творческой подготовкой по современным программам. Сами школы получат большее финансирование, смогут улучшить свою материально-техническую базу.

Участники «Театралики» поблагодарили Игоря Комарова за организацию театрального конкурса. По словам руководителя студии Анжелики Лозановски, в этом году состязание было очень сильным. Она выступила с инициативой, чтобы участники конкурса получили возможность провести объединенный театральный лагерь - общую встречу, где юные артисты могли бы обменяться опытом.

В ходе общения также юные актеры предложили выступить перед семьями военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной военной операции на Донбассе.

— Полностью поддерживаю, у вас замечательное творчество, - сказал полпред.

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