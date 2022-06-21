Обновленный интерьер заведения

Названа дата возвращения «Макдональдса» в Саратов. Дату возвращения сети фастфуда назвал время пресс-подхода в правительстве области врио главы региона Роман Бусаргин.

Роман Бусаргин заявил, что всемирно известный под новой торговой маркой откроется через неделю - во вторник, 28 июня.

800 сотрудников пяти предприятий не потеряют свою работу благодаря этому - заметил врио губернатора.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.