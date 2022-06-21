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Общество21 июня 2022 14:02

Названа дата возвращения «Макдональдса» в Саратов

Сеть вернется под новым именем «Вкусно — и точка»
Евгений Бадиков
Обновленный интерьер заведения

Обновленный интерьер заведения

Названа дата возвращения «Макдональдса» в Саратов. Дату возвращения сети фастфуда назвал время пресс-подхода в правительстве области врио главы региона Роман Бусаргин.

Роман Бусаргин заявил, что всемирно известный под новой торговой маркой откроется через неделю - во вторник, 28 июня.

800 сотрудников пяти предприятий не потеряют свою работу благодаря этому - заметил врио губернатора.

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