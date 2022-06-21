Фото: Дмитрий Владимиров

На «Розе Ветров» ожидается 7 тысяч выпускников со всей области.

В пресс-центре правительства Саратовской области сегодня, 21 июня, составлялась пресс-конференция, посвященная предстоящему празднику выпускников «Роза ветров». Праздник пройдет в субботу, 25 июня впервые с 2019 года.

— Период основных коронавирусных ограничений закончился, традиция продолжается. В этом году праздник будет состоять из двух больших мероприятий - это то действо, которое пройдет на Театральной площади для выпускников, и премия «Признание» для классных руководителей. В празднике примут участие около 7 тысяч ребят из всех районов Саратовской области. На площади будут приняты все меры безопасности — рассказал министр образования Михаил Орлов.

Из нововведений - на пресс-конференции было представлено новое лого. По словам замминистра образования Елены Нерозя, 5 лепестков над Волгой символизирует 5 направлений: наука, искусство, спорт, творчество и единство. Запланировано часовое представление, посвященное вузам Саратова, и 5 интерактивных экранов, рассказывающих о них.

Фото: Дмитрий Владимиров

В качестве волонтеров будут задействованы победители спартакиад в разных областях, которые будут рассказывать выпускникам школ о своих достижениях и пути.

Выпускников поселят в помещения до утра, накормят. Утром они уже уедут в свои города.

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