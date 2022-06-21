Фото: Архив КП

Саратовских полицейские подозреваются в избиении мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, двое сотрудников полиции избили ногами уроженца Балаково в детском парке. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

В ГУ МВД по Саратовской области отметили, что если вина сотрудников будет доказана, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел.

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