Фото: Архив КП
Саратовских полицейские подозреваются в избиении мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
По данным ведомства, двое сотрудников полиции избили ногами уроженца Балаково в детском парке. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.
В ГУ МВД по Саратовской области отметили, что если вина сотрудников будет доказана, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел.
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