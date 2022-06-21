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Общество21 июня 2022 13:25

Передачу СГЭТ в частные руки обсудили на радио «КП-Саратов»

Дмитрий Пьяных поделился своим взглядом на ситуацию с электротранспортом и выходом России из Болонского процесса
Дарья Васенина
Дарья Васенина
Дмитрий Пьяных

Дмитрий Пьяных

Депутаты Саратовской областной думы дали властям возможность передачи электротранспорта в концессию. 15 июня на эту тему в эфире радио «КП-Саратов» высказался депутат Государственной думы седьмого созыва, координатор саратовского регионального отделения ЛДПР Дмитрий Пьяных.

Станет ли лучше саратовский электротранспорт после передачи в государственно-частное партнёрство? Чем заканчивались предыдущие саратовские концессии? И как скажется на российском и региональном в частности образовании выход из Болонского процесса? Об этом всём в передаче «Гость в студии».

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