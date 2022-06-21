Фото: пресс-служба правительства Саратовской области

Роман Бусаргин и Игорь Комаров обсудили вопросы развития экономики Саратовской области. Об этом рассказала пресс-служба правительства области.

Врио Губернатора Роман Бусаргин отметил, что экономическая ситуация в Саратовской области устойчивая. Доходы областного бюджета поступают с опережением относительно аналогичного периода 2021 года.

— Есть уверенность, что бюджет будет исполнен в полном объеме, в рамках запланированных ассигнований. Это позволит государственным учреждениям исполнить все необходимые расходы, сохранить все социальные гарантии, - сказал Роман Бусаргин.

Врио Губернатора подчеркнул, что в регионе продолжается рост средней заработной платы – за прошлый месяц она достигла 40600 рублей. По итогам года запланирован рост на 10%, также как и в 2021 году. В прошлом году Саратовская область заняла 2-е место в ПФО по темпам роста заработной платы. На рынке труда имеется 33 тыс. вакансий на 9 тыс. соискателей.

— Нам есть, к чему стремиться. В Правительстве созданы комиссии по отраслям - сельскому хозяйству, промышленности, которые постоянно занимаются темой совместно с руководителями предприятий, - сказал глава региона.

Роман Бусаргин отметил, что на реализацию нацпроектов область получила на 5 млрд. рублей больше, чем в прошлом году. Возводятся 3 поликлиники, 2 школы, онкоцентр, начинается строительство тубдиспансера стоимостью более 4 млрд. рублей.

— Отрабатываем каждое предприятие, держим ситуацию на постоянном контроле, - подчеркнул врио Губернатора.

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