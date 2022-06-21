Фото: Архив КП

В Саратове вырастут цены на тарифы ЖКУ. Об этом сообщает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Саратова

Так, цена на электроэнергию для населения Саратовской области с 1 июля 2022 года вырастет на 19 копеек и составит 4,02 рубля.

Водоснабжение вырастет на сумму чуть больше рубля за кубометр -

— питьевая вода 28,38 рублей за кубометр (ранее было 27,02 руб./кубометр);

— водоотведение 15,56 рублей за кубометр (ранее было 14,15 руб./кубометр).

Тепловая энергия от ПАО «Т Плюс» так же подорожает и будет стоить 2 266,98 руб./Гкал (ранее было 2136,65 руб./Гкал).

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