Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Пресс-центр "КП"21 июня 2022 12:23

В эфире радио «КП-Саратов» обсудили волонтерское движение

Представители «Молодежь плюс» рассказали о своей работе
Дарья Васенина
Дарья Васенина
Фото из группы «Молодежь плюс» в соцсети

Фото из группы «Молодежь плюс» в соцсети

3 июня в эфире радио «КП-Саратов» вышло интервью с представителями ГБУ РЦ «Молодежь плюс». Молодые люди рассказали о своей работе, том, как привлечь новых волонтеров и многом другом.

На интервью директор ГБУ РЦ «Молодежь Плюс» Андрей Капитонов и руководитель ресурсного центра развития добровольчества и дестко-юношеского движения организации Дарина Пантелеева не только поделились секретами «закулисья» волонтёрской жизни, но и рассказали, как в центре можно получить помощь в воплощении проекта или отправить ребёнка в детский лагерь.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.