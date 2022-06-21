В эфире радио «КП-Саратов» обсудили волонтерское движение

Фото из группы «Молодежь плюс» в соцсети

3 июня в эфире радио «КП-Саратов» вышло интервью с представителями ГБУ РЦ «Молодежь плюс». Молодые люди рассказали о своей работе, том, как привлечь новых волонтеров и многом другом.

На интервью директор ГБУ РЦ «Молодежь Плюс» Андрей Капитонов и руководитель ресурсного центра развития добровольчества и дестко-юношеского движения организации Дарина Пантелеева не только поделились секретами «закулисья» волонтёрской жизни, но и рассказали, как в центре можно получить помощь в воплощении проекта или отправить ребёнка в детский лагерь.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.