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На границе с Казахстаном задержали 10 тонн гречки. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской области.
Вчера, 20 июня, на границе Саратовской области и республики Казахстан инспекторы управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям остановили несколько грузовиков с гречкой.
На 10 тонн гречневой крупы и 500 кг продовольственного гороха (пункт назначения Казахстан) никаких документов не было.
Перевозчикам груза дали предписания о возврате продукции на территорию России для определения фитосанитарного состояния и оформления документов.
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