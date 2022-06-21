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На границе с Казахстаном задержали 10 тонн гречки. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской области.

Вчера, 20 июня, на границе Саратовской области и республики Казахстан инспекторы управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям остановили несколько грузовиков с гречкой.

На 10 тонн гречневой крупы и 500 кг продовольственного гороха (пункт назначения Казахстан) никаких документов не было.

Перевозчикам груза дали предписания о возврате продукции на территорию России для определения фитосанитарного состояния и оформления документов.

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