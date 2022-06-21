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Саратовским перевозчикам высказали по поводу проблем с автобусами. Эти вопросы поднимались на совещании в МКУ «Транспортное управление» с перевозчиками.

Причиной критики стали жалобы от пассажиров. Водители маршрутов №№ 6, 18Д, 21, 31 и 90 подвергаются критике за завышенные интервалы движения в утреннее, дневное и вечернее время. Водители маршрутных такси №23 и №46 зачастую отказываются заезжать к офтальмологической больнице и в микрорайон Лопатина гора.

Обратили внимание и на то, что маршруты №37 и №37А плохо ходят после 20.00 в направлении Жасминного и Дачного, а с маршрутом №93 есть проблема в выходные дни.

— По всем проблемным вопросам будут проводиться рейдовые мероприятия. Будем выявлять увеличение интервалов, составлять акты о нарушениях и направлять информацию в суд, - заявил глава «Транспортного управления» Алексей Новиков.

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