Фото: Архив КП

Мошенница уговорила женщину скинуть 640 тысяч спустя шесть часов разговора. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Вчера, 20 июня, 44-летней женщине позвонила незнакомка. Звонившая представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что на имя горожанки пытаются оформить кредит.

Чтоб сохранить деньги, женщина должна была перевести их на «безопасный» счет. Женщина общалась с лжесотрудницей банка аж 6 часов, и в конце-концов сдалась. Пойдя в банкомат, женщина сняла 640 тысяч рублей и перевела на указанный собеседницей счет. Женщина осознала, что ее обманули и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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