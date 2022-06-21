Фото: Архив КП
Мошенница уговорила женщину скинуть 640 тысяч спустя шесть часов разговора. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.
Вчера, 20 июня, 44-летней женщине позвонила незнакомка. Звонившая представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что на имя горожанки пытаются оформить кредит.
Чтоб сохранить деньги, женщина должна была перевести их на «безопасный» счет. Женщина общалась с лжесотрудницей банка аж 6 часов, и в конце-концов сдалась. Пойдя в банкомат, женщина сняла 640 тысяч рублей и перевела на указанный собеседницей счет. Женщина осознала, что ее обманули и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
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