пляжи

На сегодня, 21 июня, в Саратовской области разрешено купаться на 16 пляжах, об этом сообщает управление безопасности жизнедеятельности населения.

В Саратове доступны для купания «Пляж покорителей Волги» и городской пляж на острове Покровские пески. В Энгельс работают городской пляж «Парус» и городской пляж, а также ФГБОУ ВО «СГЮА СОЛ «Юрист» в селе Подстепное, МАУ ДО «ДООСЦ» ДОЛ «Олимпиец», п. Лесной, базы отдыха «Чайка» в поселке Лесной, «Бодрость» и «Волжино».

Городской пляж открыт в Вольске и Хвалынске. В Базарный Карабулак можно приехать, чтобы посетить муниципальный пляж, центральный пруд. В Балашове открыты городской пляж, левый берег реки Хопер, набережная реки Хопер, а также пляж ДОЛ «Санаторий «Пады».

В Ртищевском районе в селе Потьма можно купаться на пляже МУ ДОЛ «Ясный».

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